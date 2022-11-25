Türkiye'nin Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyine yönelik düzenlediği Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na yönelik ABD'den; Beyaz Saray, Pentagon ve Centcom'dan ardı ardına 'endişeliyiz' açıklamaları geldi. Harekatın ABD'deki yansımalarını değerlendiren Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar "Beyaz Saray'dan John Kirby 'Türkiye kendini savunma hakkına sahip' dedi ama devamında 'PKK, SDF ortağımızdır' açıklaması yaptığını da unutmamak lazım" dedi.

KARA OPERASYONU ABD'DE MERAK KONUSU

ABD'nin bu konudaki yaklaşımının yeni olmadığına dikkat çeken Çınar "Bu konu, bölgede Türkiye ile anlaşılamayan önemli bir milli konu. Eski ABD Başkanı Obama'dan beri süregelen ve üç başkandır devam eden bir sıkıntı" şeklinde konuştu. Olası bir kara operasyonu durumunda Biden yönetiminden daha sert tepkiler gelme ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çeken Ali Çınar "Kara operasyonu ile hava operasyonu çok farklı. Türkiye'nin kara operasyonu olasılığı aylardır devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne zaman düğmeye basacağı merak konusu burada" ifadelerini kullandı.

BEKLENTİ VAR, ZAMANI NET DEĞİL

Bölgede pek çok farklı nedenden dolayı halen 900 ABD askerinin bulunduğuna dikkat çeken Çınar "Türkiye'nin; bölgeye yönelik bir kara operasyonu başlamadan önce, Türk ve Amerikan askerleri arasında sıcak temas konusunda kaza ya da sıkıntı yaşanmaması için, saatler kala bilgi verme ihtimali var" dedi. Türkiye'nin olası kara operasyonu konusunda "ABD'de beklenti var ama ne zaman olacağı net değil" diyen Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar "ABD kara operasyonuna kesinlikle karşı. Çünkü DAEŞ'le mücadele gerekçesiyle ortakları YPG/PKK'nın zarar görmesini istemiyorlar" şeklinde konuştu.