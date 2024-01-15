'Kara'nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

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Kara’nın “Hazır mıyız?” sözlerinin heyecanı yükselttiği tanıtımda Zeynep’in kaçırıldığı anlar merak uyandırıyor. Rauf’tan intikam almak için hamlelerini tek tek yapan Kara’nın, Zeynep’in kaçırıldığı yerde olması akıllara “Zeynep’i Kara mı kaçırdı?” sorusunu getiriyor.

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KARA’NIN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Kara ve Zeynep birlikte mahalledeyken Zeynep, önceki gün evine giren hırsızın orada olduğunu görünce her şeyi nihayete erdirmek için orayı terk eder ve polise gider. Tüm olanlardan sonra pes etmeyen Kara, ekibiyle birlikte çaldıkları silahlarla Rauf’u hüsrana uğratacakken, Rauf onlardan bir adım öndedir. Kara için durmak yoktur ama önce Zeynep’in gönlünü almalıdır. Kara, Rauf’un herkesten sakladığı bir şey olduğunu fark edince büyük planını başlatır. Zeynep’i de işin içine kattığı büyük plan Rauf’un en kişisel savaşlarından birisi olacaktır.

İşte Kara’nın 3. Bölüm 2. Tanıtımı;

Kara yeni bölümüyle Perşembe saat 20.00’de Show TV’de.