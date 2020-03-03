03 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bir süredir tedavi gördüğü Marmaris'te 87 yaşında yaşamını yitiren Turhan'ın cenazesi, Datça'nın Mesudiye köyü Avlana Cami'sinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bahçearası Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine Turhan'ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.
Abdullah Turhan, 1933'te Trabzon'un Akçaabat ilçesinde dünyaya geldi. Çizerliğe 1954'te Yeni Sabah gazetesinin açtığı sınavı kazanarak başlayan Turhan, karikatürist ve çizer Ratip Tahir Burak'tan bu sanatın inceliklerini öğrendi.
Turhan'ın çizdiği, hikayesi Rahmi Turan'a ait unutulmaz "Kara Murat" karakteri, ilk kez 1971'de Günaydın gazetesinde yayınlandı.
Cüneyt Arkın'ın "Kara Murat" rolünü üstlendiği 1972 yapımı "Kara Murat Fatih'in Fedaisi" filmiyle beyaz perdeye de aktarılan karakterin çizgi roman serisi, 3 Ocak 1974'ten itibaren her hafta yayınlanarak 946 sayı boyunca okuyucuyla buluştu.
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