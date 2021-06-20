Dünya korona virüsü salgınıyla mücadele ederken virüsün vurduğu Hindistan'da yayılmaya başlayan "kara mantar" paniğe yol açtı. Virüs son olarak Arjantin'e sıçradı. Korkulan ise mantarın ülke dışına çıkması ve dünyaya yayılması... Peki, korkunun yeni adı Hindistan kara mantar salgını ne? İşte Hindistan'daki kara mantar hastalığı ile ilgili merak edilenler...

KARA MANTAR HASTALIĞI ARJANTİN'DE!

Ülke basınındaki habere göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan bir kişide kara mantar hastalığının tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Formosa eyaletinde kara mantar görülen 47 yaşındaki kadında yüksek tansiyon ve tip 2 diyabet bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

En fazla burun, göz ve beyni enfekte eden bu hastalık, insandan insana bulaşmıyor ancak zayıf bağışıklık sistemi olanlara saldırarak ciddi enfeksiyonlara sebep oluyor.

Uzmanlar, Kovid-19'u atlatanların yakalandığı ve halk arasında "kara mantar" olarak adlandırılan mukormikozun bazı durumlarda ölümcül olabileceğine dikkati çekiyor.

KARA MANTAR HASTALIĞI NEDİR?

Tıbbi ismiyle 'Mukormikoz', kara mantar hastalığı çok nadir görülen bir enfeksiyondur. Genellikle toprakta, bitkilerde, gübrede ve çürüyen meyve ve sebzelerde bulunan mucor küfüne maruz kalmaktan kaynaklanır.

Sinüsleri, beyni ve akciğerleri etkileyen Kara Mantar, kanser hastaları veya HIV/AIDS'li kişiler gibi diyabetik veya bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıflamış kişilerde yaşamı tehdit edebilir.