Kara lahananın faydaları...

Karalahana bitkisi C vitamini açısından çok zengindir. C vitaminin yanı sıra farklı vitaminleri de barındıran karalahana demir içeriği ile de sağlık için çok faydalıdır. Faydaları saymakla bitmeyen karalahana faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da kişilere aktarılmaktadır. İçeriğindeki yüksek lif oranı ile birlikte tokluk hissi de veren karalahana diyet yapan kişilerin de listesinde yer alır ve zayıflamaya yardımcı olur. İşte karalahana çorbası neye faydalı sorusunun cevapları ve tüm detayları yazımızda.
Karalahana Yararları
- Karalahana düzenli tüketildiği zaman cilde iyi gelir, kemiklerin güçlenmesini sağlar ve dokuları iyileştirir.
- Vücutta meydana gelen toksinlerin atılmasında yardımcı olur.
- Kansızlık problemi yaşayanlar tarafından tüketildiğinde kansızlığı azaltır.
- Karalahana tüketimi kabızlık problemi yaşayanlar tarafından kullanıldığında sorunu çözer. İdrar söktürmeye yardımcı olur.
- Bağırsakta meydana gelen kurtlanmanın önüne geçer. Bağırsakları kurt ve parazitlerden temizler.
- Mide ve bağırsak ülseri olanlara karalahana suyu iyi gelir.
- Vücuda direnç verir.
- Kanser hücrelerine iyi gelir.
- Sarılık, romatizma, siyatik ve astıma iyi gelir.
- Kan şekerini düşürmeye yardımcı olur.
- Düzenli karalahana tüketiminin kadınlarda meme kanserinin ortaya çıkmasına da engel olduğu ifade edilmektedir.
- Antioksidan özelliğine sahip olduğu için anti -viral içerikli bir besindir. Gribal enfeksiyonlara karşı korur, vücuda direnç kazandırır.
Karalahana Zararları
Karalahana insan sağlığına pek çok adından fayda sağlayan bir bitkidir. Karalahananın çorbası, salatası ve sarması kişiler tarafından da sevilerek tüketilir. Ancak karalahananın da zararları bulunmaktadır. Karalahananın ne kadar tüketildiği çok önemlidir. Tüketim miktarı aşıldığında zarar verebilir. Bu yüzden karalahana zararları kapsamında dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:
- Karalahana haftada en fazla 3 kere tüketilmelidir. 3 günden fazla tüketmek isteyen kişiler iyotlu tuz kullanarak yemelidir. Bunun nedeni karalahananın iyot emilimi yapmasıdır.
- Oxalates maddesini içerir. Bu yüzden karalahanayı herkesin tüketmesi önerilmez. Özellikle safra kesesi, böbrek ve gut rahatsızlıkları gibi hastalıklara sahip olan kişiler karalahana kullanımından uzak durmalıdır.
Karalahana Suyunun Faydası
Karalahana özellikle Karadeniz Bölgesi’nde yemeklerde sıkça kullanılan bir besindir. Son dönemlerde karalahana suyu olarak da tüketilmektedir. Karalahana suyunun faydası karalahananın faydaları ile benzerlik gösterir. Bunun yanı sıra zayıflamak isteyen kişilerin kilo verme dönemlerinde yardımcı olur. Bu kapsamda karalahana suyunun nasıl çıkarıldığı da merak konusudur. Karalahananın suyunun hazırlanması son derece basit ve pratik bir şekilde çıkarılır. Karalahana suyu için ilk olarak 1 litre suyu kaynatmalısınız. Kaynayan suyu ocaktan aldıktan sonra 8 ila 10 yaprak karalahanayı sıcak suyun içine atın. Ardından 6 -7 dakika kapağı şekilde haşlayın. Haşlanan karalahanaları tenceren bir süzgeç yardımı ile çıkarın. Kaynamış karalahana suyunu ise sabah aç karnına soğuk ya da sıcak bir şekilde tüketebilirsiniz. Düzenli tüketildiğinde kilo vermenize yardımcı olacak ve yağ yakımını sağlayacaktır. Bunun yanı sıra içeriğindeki yoğun lif oranı ile sindirim sisteminizin daha iyi çalışmasını sağlarken tokluk hissi verdiği için az yemenize de yol açacaktır.
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