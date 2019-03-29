29 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 7 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Öte yandan Adana merkezli 34 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 45 şüpheliden 8'i tutuklandı.
7 MUVAZZAF ASKER HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargahında görevli asker şahıslardan FETÖ'nün Mahrem İmamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 albay, 1 binbaşı, 1 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 2 astsubay olmak üzere toplam 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan asker şüphelilerin muvazzaf asker olup halen aktif görevde oldukları açıklandı. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ediyor.
ADANA MERKEZLİ OPERASYONDA 8 TUTUKLAMA
Öte yandan, Adana merkezli 34 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 45 şüpheliden 8'i tutuklandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 25 Mart'ta örgütün askeri yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik 34 ilde düzenlenen operasyon kapsamında aranan 5 zanlının daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 45'e çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü savcılıkça, 23'ü hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 8’i ise tutuklandı. Firari 6 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
40 ZANLI GÖZALTINA ALINMIŞTI
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, örgütün askeri yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatılmıştı. Haklarında gözaltı kararı verilen bir binbaşı, 2 yüzbaşı, 4 üsteğmen, bir teğmen, 22 astsubay ve 21 uzman çavuş rütbesindeki, 41'i aktif görevde 51 şüpheliye yönelik 34 ilde 4 gün önce operasyon gerçekleştirilmiş, 40 zanlı gözaltına alınmıştı. Cumhuriyet Başsavcılığından, "Asker şüphelilerin, örgütün mahrem yapılanmasında ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan örgütsel haberleşme yöntemiyle iletişim kurdukları değerlendirilmektedir" açıklamasında bulunulmuştu.
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