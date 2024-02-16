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        Haberler Gündem Güvenlik Milli Savunma Bakanlığı: Kara Kuvvetleri Komutanlığı için yeni fors kullanılmaya başlandı

        Kara Kuvvetleri Komutanlığı için tasarlanan yeni fors kullanılmaya başlandı

        Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı için tasarlanan yeni forsun kullanılmaya başlandığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 17:29 Güncelleme: 16.02.2024 - 17:52
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        Kara Kuvvetleri için yeni fors
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        Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Mazisi şan ve şerefle dolu Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın kadim geçmişini yansıtan yeni fors tasarımı yapılmasına ihtiyaç duyularak yeni fors tasarlanmış, onaylanmış ve kullanılmaya başlanmıştır. Kara Kuvvetleri Komutanlığı brövesi ve sembolünde herhangi bir değişiklik yoktur” denildi.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) de, Kara Kuvvetleri Komutanlığı için yeni forsun tasarlanarak kullanılmaya başlandığını, Komutanlığın brövesi ve sembolünde herhangi bir değişikliğin olmadığını bildirdi.

        Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı için fors tasarımı yapılmasına ihtiyaç duyularak yeni fors tasarlanmış, onaylanmış ve kullanılmaya başlanmıştır. Kara Kuvvetleri Komutanlığı brövesi ve sembolünde herhangi bir değişiklik yoktur." ifadeleri kullanıldı.

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