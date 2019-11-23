23 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 142 sanıklı davada ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddetti ve duruşmayı 13 Ocak ile 7 Şubat 2020 arasında devam edilmek üzere erteledi.
Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.
Cumhuriyet Savcısının duruşmanın öğleden önceki bölümünde açıkladığı esas hakkındaki mütalaasına karşı diyecekleri sorulan sanıklar ve avukatları, taleplerini mahkeme heyetine iletti.
Taleplerin alınmasının ardından mahkeme, ara kararlarını açıkladı.
Buna göre heyet, sanık avukatlarından biri tarafından yapılan reddihakim talebinin Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği geri çevrilmesine, firari 12 sanığın yakalama kararlarının infazının beklenilmesine ve sanıklar ile avukatlarına esasa ilişkin savunmalarını hazırlayabilmeleri için süre verilmesine karar verdi.
Tahliye talebinde bulunan tutuklu sanıkların taleplerini reddeden mahkeme, tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.
Davanın görülmesine 13 Ocak ile 7 Şubat 2020 arasında devam devam edilecek.
MÜTALAADAN
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Fatih Özdemir'in esas hakkındaki mütalaasında, aralarında eski tuğgeneraller Adem Boduroğlu ve Ali Rıza Çağlar'ın da bulunduğu 94 sanığın "Anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edildi.
Sanıklardan 17'sinin darbeye yardım suçundan 20, 2'sinin ise "FETÖ üyeliği" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarının istenildiği mütalaada, 5 sanık için de "kasten adam öldürmeye teşebbüs" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından süreli hapis cezaları istendi.
Mütalaada, firari 12 sanığın dosyalarının tefrik edilmesi, 12 sanığın da beraatına karar verilmesi talep edildi.
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