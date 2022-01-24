İstanbl hava durumu 24 Ocak Pazartesi günü kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle en çok emrak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. En çok araştırılanların başında ise "Bugün İstanbul'a kar yağacak mı?" ve "İstanbul'da kar yağışı ne zaman duracak? sorularının cevabı yer alıyor. İşte kar yağışı ve 24 Ocak İstanbul hava durumuyla ilgili emrak edilip araştırılan soruların cevabı...