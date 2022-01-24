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KARA KIŞ | Son dakika haberler: Meteoroloji'den İstanbul hava durumu ve kar yağışı uyarıları... İstanbul kar ne kadar yağacak, kaç gün sürecek ve bu hafta hava nasıl? İstanbul hava durumu 25, 26 27 Ocak

İstanbul hava durumu 24 Ocak bugün nasıl? Bugün İstanbul'a kar yağacak mı?

İstanbul hava durumu bugün (24 Ocak Pazartesi) nasıl? İstanbul'a bugün kar yağacak mı? Günceler öncesinden "İzlanda Kışı geliyor!" diye uyarılarının yapıldığı soğuk hava dalgası geçtiğimiz Cuma günü itibariyle İstanbul'u etkisi altına aldı. Megakent beyaza büründü. Peki, İstanbul'da kar ne zaman duracak? İşte merak edilen soruların cevabı...

24.01.2022 - 08:45 | Güncelleme: GÜNDEM

  • İstanbl hava durumu 24 Ocak Pazartesi günü kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle en çok emrak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. En çok araştırılanların başında ise "Bugün İstanbul'a kar yağacak mı?" ve "İstanbul'da kar yağışı ne zaman duracak? sorularının cevabı yer alıyor. İşte kar yağışı ve 24 Ocak İstanbul hava durumuyla ilgili emrak edilip araştırılan soruların cevabı...

  • İSTANBUL İÇİN YOĞUN KAR UYARISI

    İstanbul'da halen aralıklarla devam eden kar yağışlarının il genelinde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, İstanbul'un kuzey ve batı kesimleri ile boğaz çevresinde yoğun olmak üzere deniz etkili kar yağışlarının aralıklarla kentte etkisini sürdürmesi bekleniyor. 

  • Özellikle köprü ve viyadükler başta olmak üzere il genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e bakan girişi ve boğaz hattı boyunca, deniz ulaşımı bakımından görüş mesafesinde azalma ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

     

  • İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE ZAMAN DURACAK

    kar yağışlarının 3 gün boyunca yani Çarşamba gününe kadar aralıklarla kentte etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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