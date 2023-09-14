Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Kara kediler neden sevilmez ve uğursuz sanılır?

        Kara kediler neden sevilmez ve uğursuz olarak görülür?

        Özellikle Cadılar Bayramı'nda siyah renkli kedi süsleri kullanılarak evler süslenir. Temel nedeni ise kara kedilerin cadılardan geldiği düşünülmesidir. Kediler tarihte her zaman önemli rol oynamışken, kara kediler neden farklıdır ve uğursuz görülür sizler için derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 09:36 Güncelleme: 14.09.2023 - 09:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Her yıl 31 Ekim'de kutlanan Cadılar Bayramı'nda evler ürkütücü dekolarla süslenir. Bu dekolarların bir parçasıda kara kedilerdir. Cadılar Bayramı'nda evler süslenirken kara kedi kullanılmasının nedeni ise tamamen batıl inançlara dayanır.

        • 2

          KARA KEDİLER NEDEN UĞURSUZDUR?

          Cadılar Bayramı'nda ev içinde kara kedi sembolleri bulundurmak evi ve ev halkını koruyacağına inanılır. Kara kediler özellikle Ortaçağ Avrupa'sında batıl inanç ve kötü şansla ilişkilendiriliyordu.

        • 3

          CADILARIN KARA KEDİYE DÖNÜŞTÜĞÜ DÜŞÜNÜLÜYORDU

          OrtaÇağ'da şifacı kadınların cadı olduğuna inanan insanlar yanlarında bulunan kara kedileri yardımcıları olarak görüyordu. Tıpkı vampirlerin yarasaya dönüşmesi gibi cadıların da kara kediye dönüşeceğine inanıyorladı.

        • 4

          ESKİ MISIR'DA KEDİLER OLDUKÇA ÖNEMLİYDİ

          Dünya çapında kara kedilerin farklı anlamları vardır ve hepsi kötü şansla ilişkilendirilmez. Örneğin Eski Mısırlılar kedilere, özellikle de kara kedilere taparladı ve onları tanrı olarak görürlerdi.

        • 5

          JAPONYA'DA KARA KEDİLERİN AŞK GETİRECEĞİNE İNANILIR

          Japonya'da kara kedilerin aşk tanrısının bir türü olduğu görülür. Kara kediniz varsa aşkı bulma olasılığınız daha yüksektir. Ancak OrtaÇağ, Fransa ve İspanya'da kediler kötü şans ve lanetlerle ilişkilendiriliyor.

        • 6

          Bu gibi mitler ve batıl inançlar birçok insan tarafından benimsendiği için kara kedilere karşı mistik bir görüş vardır.

        Boğalar neden kırmızı renge saldırır?
        Boğalar neden kırmızı renge saldırır?
        Yazın neden daha az hasta oluruz?
        Yazın neden daha az hasta oluruz?
        Taburelerin ortasında neden delik var?
        Taburelerin ortasında neden delik var?
        En sık görülen 10 kabus tespit edildi!
        En sık görülen 10 kabus tespit edildi!
        Etiyopya 2016 yılına giriyor!
        Etiyopya 2016 yılına giriyor!
        Dahmer hakkında tüyler ürperten 10 gerçek
        Dahmer hakkında tüyler ürperten 10 gerçek
        Akraba olduklarına inanmayacaksınız!
        Akraba olduklarına inanmayacaksınız!
        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Aynı tarlada, 30 yıl sonra babası gibi kardeşini öldürdü!
        Aynı tarlada, 30 yıl sonra babası gibi kardeşini öldürdü!
        Kamyon park halinde, Salih 8 yaşındaydı! Ölümle biten oyun!
        Kamyon park halinde, Salih 8 yaşındaydı! Ölümle biten oyun!
        Özgür Özel: Adayım
        Özgür Özel: Adayım
        Herkesin başına gelebilir! Ölüm nedeni: 1 tuğla!
        Herkesin başına gelebilir! Ölüm nedeni: 1 tuğla!
        KKM'de zorunlu karşılık oranı yükseltildi
        KKM'de zorunlu karşılık oranı yükseltildi
        Meteoroloji açıkladı! 2 bölgede sağanak!
        Meteoroloji açıkladı! 2 bölgede sağanak!
        18 yaşındaki genç kız eski sevgilisi tarafından öldürüldü
        18 yaşındaki genç kız eski sevgilisi tarafından öldürüldü
        Lüks yolcu gemisi kurtarılmayı bekliyor
        Lüks yolcu gemisi kurtarılmayı bekliyor
        Rusya ve Ukrayna'ya yeni büyükelçiler atandı
        Rusya ve Ukrayna'ya yeni büyükelçiler atandı
        Avrupa Parlamentosu'nun 'Türkiye' raporuna Dışişleri'nden tepki
        Avrupa Parlamentosu'nun 'Türkiye' raporuna Dışişleri'nden tepki
        Bakan Fidan'dan kritik açıklamalar
        Bakan Fidan'dan kritik açıklamalar
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük!
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük!
        Eşini ameliyat edip ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırdı!
        Eşini ameliyat edip ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırdı!
        Teknoloji şirketi halka açılıyor
        Teknoloji şirketi halka açılıyor
        Meksika'daki 'uzaylı fosili' gündem oldu
        Meksika'daki 'uzaylı fosili' gündem oldu
        Kazancı'dan Halil ve Tadic itirafı!
        Kazancı'dan Halil ve Tadic itirafı!
        Fenerbahçe'de 6 numara düğümü çözülüyor!
        Fenerbahçe'de 6 numara düğümü çözülüyor!
        İstanbul Havalimanı’na 4’üncü pist ve yeni terminal geliyor
        İstanbul Havalimanı’na 4’üncü pist ve yeni terminal geliyor
        2 gece New York, iPhone cebinde!
        2 gece New York, iPhone cebinde!
        Habertürk Anasayfa