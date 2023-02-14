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Kara avcılığı, ülke genelinde ikinci bir duyuruya kadar durduruldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem nedeniyle Türkiye genelinde 14 Şubat tarihi itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar kara avcılığının durdurulduğunu açıkladı

Giriş: 14.02.2023 - 18:24 | Güncelleme: ABONE OL
Kara avcılığı, ülke genelinde durduruldu
DHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, kara avcılığının ülke genelinde durdurulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan avcılığın durdurulmasına ilişkin yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"20 Ağustos 2022 ile 05 Mart 2023 tarih aralığını kapsayan 2022-2023 Av Dönemi, yaban hayatı ve yaşam alanlarının deprem felaketinden olumsuz etkilenmesi nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı´nca yeniden değerlendirildi. Bu kapsamda, ülkemizin önemli doğal kaynaklarından olan av ve yaban hayatının korunması maksadıyla 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun 5 ve 12'nci maddeleri gereği, kara avcılığının bugünden itibaren durdurulması kararlaştırıldı."

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