Türkiye soğuk havanın etkisi altına girerken, yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Kocaeli Kartepe ve Bursa Uludağ'da kar yağışı etkili olurken, Sivas-Tokat arasında ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Türkiye soğuk havayla birlikte, yılın ilk karını da gördü. İşte kar yağışının etkili olduğu bölgeler:

KARTEPE KARLA KAPLANDI

Kocaeli'nin kayak merkezi Kartepe'ye mevsimin ilk karı yağdı. Kartepe'de kar kalınlığı 5 santime ulaşırken, kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kocaeli'de gece sağanak yağış ve soğuk hava etkili olurken, Kartepe'ye ise kar yağdı. Gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı sonucu kar kalınlığı 5 santime ulaştı. Kartepe'de kayak pistlerinin bulunduğu alanlar, ormanlık alanlar beyaz örtü ile kaplandı. Kartepe'ye çıkanlar yollarda zorlanırken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri hemen devreye girerek yollarda kar küreme çalışması yaptı. Belediye ekiplerinin yaptığı çalışma ile yol ulaşıma açık tutuldu. Kartepe'de bulunan otele gelenler ise kar yağışının keyfini çıkardı.

ZİGANA'YA YILIN İLK KARI DÜŞTÜ

Doğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e bağlayan Zigana Dağı Geçidi'nde sezonun ilk kar yağışı etkili olmaya başladı. Yağışın ardından bölgede kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında yer alan Zigana Dağının 2 bin 50 metre rakımlı tarihi geçidinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor. Yağış saatin ilerlemesiyle birlikte daha alçak kesimlerde de etkili olmaya başlarken Gümüşhane-Trabzon karayolu da beyaza büründü. Yağışla birlikte beyaz örtüsünü giyinen Zigana Dağı'nda Zigana Tüneli'nin Gümüşhane çıkışında çok sayıda araç geniş alanda aracını park ederek anın tadını çıkardı. Bazı vatandaşların yol kenarında kar yağışı altında araçlarında açtıkları müzikle eğlendikleri, bol bol fotoğraf çektirdiği gözlendi.

Karayolları ekipleri tarafından kar yağışının başladığı saatlerden itibaren bölgede tuzlama ve temizleme çalışması gerçekleştirilirken, yetkililer yola düşebilecek kaya ve toprak parçalarına karşı sürücüleri uyardı. Gümüşhane genelinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk, Gümüşhane-Kelkit arasındaki Pekün, Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun, Gümüşhane-Yağmurdere arasındaki Kostan, Gümüşhane-Köse arasındaki Köse Dağı'nda da etkili oldu.

İl merkezinde de an itibariyle yavaş yavaş etkili olan kar yağışının ardından sosyal medyada yayımlanan kar görüntüleri ise kısa sürede çok sayıda paylaşım ve beğeni aldı.

YENİCE'YE İLK KAR

Yenice ilçesine bağlı Kızılkaya bölgesinde bin 150 metre rakımlı Ahmet Ağa mevkine yılın ilk karı düştü.

Yenice Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Kızılkaya bölgesindeki ormanlık alanında bulunan bin 150 metre yüksekliğindeki Ahmet Ağa mevkine mevsimin ilk karı düştü.

Ormanlık alanda damgalama çalışmalarını bitirerek aracıyla nakliyat yapan Serdar Yirmibeşioğlu , "Çalışma alanımız olan Kızılkaya bölgesinde kar sürprizi ile karşılaştık. Damgalama çalışmalarımız bitmişti. Aracımızla tomruk nakliyatı yapmak için ormana çıktık. Kızılkaya bölgesinin beyaza bürünmüş halini bizler de fotoğrafladık dedi.

TOPUK YAYLASI KARLA KAPLANDI

Düzce’nin yüksek kesimlerde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı doğayı beyazlarla kapladı.

Düzce’de gece geç saatlerde başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Fenerbahçe tesislerinin bulunduğu Topuk Yaylası’nda etkili olan kar yağışı çam ağaçlarını beyazlarla kapladı.

ULUDAĞ'DA KAR KALINLIĞI 20 CM

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı zaman zaman 20 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının eksi 5 derece olarak ölçüldüğü zirveye jandarma ekipleri zincirsiz çıkış izni vermiyor.

Uludağ'da dün geceden beri etkili olan kar yağışı zirveyi beyazlara bürüdü. Meteoroloji yetkilileri kar kalınlığının 14 santimetre olduğunu açıklasa da, yer yer kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşıyor.

İZMİR'E DE KAR

İzmir’de, meteorolojinin uyarılarının ardından mevsimin ilk karı Ödemiş ilçesindeki Bozdağ'a düşerken, yağan karla birlikte bölge beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir’e 'soğuk hava’ uyarısının ardından kent genelinde hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. Özellikle sabah saatlerinde etkili olan soğuk havayla karşılaşan İzmirliler oldukça şaşırdı.

MANİSA VE BALIKESİR'DE DE KAR VAR

Manisa’nın bin 517 metre yüksekliğindeki Spil Milli Parkı’na Ekim ayında kar yağdı. Şehir merkezinde hava sıcaklığı 3 dereceye kadar düşerken, karla buluşan Spil Dağı'nda kart postallık görüntüler oluştu.

Balıkesir'in Dursunbey, Kepsut, Sındırgı ve Bigadiç ilçelerinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.

Balıkesir'in Dursunbey, Sındırgı, Kepsut ve Bigadiç ilçelerinin yüksek kesimlerinde bulunan kırsal mahalleler sabaha karşı yağan kar sonucunda güne beyaz örtü ile uyandı.

KAR YAYLADAN İNDİRDİ

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, yaylacılar hayvanlarını yayladan indirmeye başladı.

Safranbolu'da 1030 metre yükseklikteki Ahmet Usta mevkiinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Sarı Çiçek, Büyük Düz yaylaları beyaza bürünürken, kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Eskipazar ilçesine bağlı Büyük Yayalar köyü Kucak Yaylası'nda yaylacılar, hayvanlarını yayladan indirme başladı. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların beslendiği yayladaki evler kapatıldı.

SİVAS'TA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜ

Sivas'ta etkili olan kar yağışı sonrası tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu.

Kentte gün boyu etkili olan sağanak akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezine yağan mevsimin ilk karının ardından tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu. Bazı vatandaşlar bu anı ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çektirdi. Yağışın aralıklı olarak devam etmesi bekleniyor.

KARAMAN'DA ULAŞIM OLUMSUZ ETKİLEDİ

Karaman'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kentte akşam saatlerinde başlayan yağmur yükseklerde kara dönüştü. Kar kalınlığı İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde 30 santimetreye ulaştı. Yolda ulaşım zorlukla sağlanıyor.

Karaman-Mersin karayolu çıkışında ve Kozlubucak Bakımevi önünde bekleyen trafik ekipleri, kamyonların ve çekicilerin zincirsiz geçişine izin vermiyor. Araçlarında kar lastiği takılı olan otomobil ve kamyonet sürücüleri ise yollarına devam edebiliyor.

Karayollarına bağlı iki ekip, yolu açık tutabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Lale köyü yakınında yolda kalan bir otomobili kurtarmak için yola çıkan çekici sürücüsü Hasan Uysal, yaptığı açıklamada, sürücülerin kar yağışına hazırlıksız yakalandığını söyledi.

Böyle bir yağış beklemediklerini belirten Uysal, "Telefonumuz durmuyor. Sertavul Geçidi Amcam Çeşmesi mevkisinde birçok araç yolda kalmış. Ben de az önce yoldan çıkan bir minibüsü kurtardım, şimdi başka bir aracı kurtarmaya gidiyorum." dedi.

HAKKARİ SAĞANAK YAĞIŞA TESLİM

Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde etkili olan şiddetli yağış iki derenin taşmasına, bazı ev, ahır, samanlık ve arazilerde su baskınlarına yol açtı.

Kentte bir haftadır aralıklarla etkili olan yağış, akşam saatlerinde sağanağa dönüştü. Bu nedenle merkeze 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kırıkdağ köyünden geçen dere taştı.

Dere yatağına yakın bir ahır ve samanlık zarar gördü. Bazı vatandaşlar, ahırda bulunan hayvanlarını önlem amaçlı bölgeden uzaklaştırdı. İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışma başlatarak suyun yönünü değiştirmeye çalıştı.

Köy Muhtarı Necmi Adıyaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, şiddetli yağış nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Adıyaman, "Gecenin bu vaktinde çoluk çocuk insanlar hep dışarıda, yüksek yerlerde kalıyor. Şimdi Kırıkdağ yolu ile bağlantımız kesildi, gidemiyoruz. Yukarıda ne oldu, haber alamıyoruz. Şu an bir ahır ve bir samanlığı su götürdü." diye konuştu.

YÜKSEKOVA: Sağanak, Yüksekova'da ise ilçe merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Kadıköy ve Adaklı köylerinde taşkına neden oldu. Bölgedeki derenin taşması sonucu bazı ev, arazi ve ahırlar su altında kaldı, kimi evler de önlem amaçlı tahliye edildi. İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, suların yöneldiği Kadıköy ve Adaklı'da çalışma başlattı. Ekipler, söz konusu köylerde evlerin zarar görmemesi için dere kenarlarında iş makinesiyle set çekti, suyun yönünü değiştirdi.

Köy sakinlerinden Şaban Onat, taşkının akşama doğru başladığını dile getirerek, "Allah yardımcımız olsun. Sayın Vali Beyimiz, Sayın Kaymakam Beyimiz, gecenin bu vaktinde bize yardım gönderdi. Teşekkür ediyorum. İki gündür yağış arttı, bugün daha fazlaydı. Bu da dereyi taşırdı" dedi. Cengiz Onat da köyde yağış nedeniyle zor anlar yaşadıklarını anlatarak, ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını ifade etti.