Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüksek kesimlerde artan kar yağışlarında mağduriyet yaşayan vatandaşların imdadına yetişti.

Beycan Üçkardeş'in haberine göre, dün akşam saatlerinde Mersin’in Mezitli İlçesi Fındıkpınarı Mahallesi ile Durmaz Mevkii arasındaki bölgede kış şartlarına elverişsiz koşullarda yakalanan ve tedbirsiz yola çıkan vatandaşlar yolda mahsur kaldı. Ekipler, 3 saat süren yoğun çalışmayla 12 aracı kurtardı. Mağduriyeti giderilen vatandaşlar, araçlarıyla sorunsuz bir şekilde yollarına devam etti.

DALGALAR BİLE 2 METREYİ AŞTI

Öte yandan şehir merkezinde ise yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgarın da etkisiyle sahile vuran dalgaların boyu zaman zaman 2 metreye kadar ulaştı. Denizin kabarması sonrasında vatandaşlar teknelerini kurtarabilmek için yağmurda yoğun çaba sarfetti.