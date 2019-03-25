İlçede okullar tatil edildi

İlçe merkezinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, ilçe merkezi beyaz örtüyle kaplandı. İlçe merkezindeki kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, ulaşımda da zaman zaman aksamalar yaşandı. Yüksekova Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, temizlik çalışması başlattı. İlçe halkı, Mart ayının son haftasında yağan kar yağışına şaşırdıklarını söyledi.



BAŞKALE'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Van’ın Başkale ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde etkili olan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, kapanan yolların açılması için Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma başlattı.

Olumsuz hava muhalefeti nedeniyle Başkale ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar bugün için tatil edilirken, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile kadınlar da idari izinli sayıldı.



