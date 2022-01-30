Kar yağınca bıraktığı aracını bulamadı

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Ferdi Durdu’nun haberine göre, Malatya’da geçen günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle bir sürücü Yaygın Mahallesi Sekiler mevkisinde aracını durdurarak, uygun bir yere park etti. Yürüyerek evine dönen sürücü, sonraki gün geldiğinde aracının tamamıyla karla kaplı olduğunu gördü ve Battalgazi Belediyesi’nden yardım istedi.

Ekipler, hummalı bir çalışma sonrası yaklaşık 5 metrelik karın altındaki aracı çıkarttı.