Türkiye'nin genelinde etkili olan yağışlı ve fırtınalı havanın ardından gözler İstanbul'a kar yağacağı tarihe çevrildi. Yurdun bazı kısımlarında kar yağışı görülürken megakentte de 7 yılın ardından bir ilk yaşandı. İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı görülürken mevsimin ilk karı yağmura dönüştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre kar yağışı geri gelecek. Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ardahan, Hakkari ve Van çevrelerinde de yoğun kar yağışı etkili olacak. İşte İstanbul kar yağışı ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek? sorusunun yanıtı hakkında merak edilenler...