Kar ve tipide kaybolan sürü sahibi ölü bulundu - ERZİNCAN

AA

Merkeze bağlı Koçyatağı köyünde koyun sürüsünü otlatmak için sabah erken saatlerde meraya giden Süleyman Akpolat (70),aniden bastıran kar ve tipi nedeniyle kayboldu.Köydeki diğer sürülerin çobanlarla birlikte döndüğünü gören Akpolat'ın yakınları kendisinden haber alamayınca durumu jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi.Bölgeye gelen jandarma ve AFAD ekipleri Akpolat'ı bulunması için köylülerle birlikte arama çalışması başlattı.Akşam saatlerinde ekipler havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına ara verdi.Köylüler kendi imkanlarıyla sürdürdükleri arama çalışmalarında Akpolat'ı köye 4 kilometre uzaklıktaki Beşgözeler mevki yakınlarındaki dere yatağı içerisinde buldu.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akpolat'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Akpolat'ın cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.