Kar üstünde drift yaptılar, polisi görünce kaçtılar

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı bugün akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kar yağışıyla Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta geçidi, Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi ve ilçelerin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Safranbolu'nun Kent Ormanı mevkisine gelen 2 sürücünün drift yapmasını, çevredekiler ilgiyle izledi.

Kar yağışını haberleştirmek üzere bölgede olan gazetecilerin görüntülediği drift denemesi, trafik polisi ekibinin bölgeye gelmesiyle son buldu. AA'nın haberine göre; polis ekiplerini görünce uzaklaşan sürücülerin tespiti için çalışma başlatıldı.