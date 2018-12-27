BİNGÖL'DE OKULLAR YARIN TATİL Mİ?

Bingöl'de yoğun kar yağışının etkili olması nedeniyle merkez ve 6 ilçede eğitime Cuma günü ara verildiği bildirildi.

Bingöl'de dünden itibaren devam eden kar yağışının etkisi sürdürmesi nedeniyle hamile ve engellilerin Cuma günü idari izinli sayılmasının ardından merkez ve 6 ilçede de eğitime bir günlüğüne ara verildi. Kar nedeniyle kentte bugün de okullar tatil edilmişti. Valilik açıklamasında, “İl Merkezi, Karlıova, Yedisu, Yayladere, Kiğı, Genç ve Adaklı ilçelerimizde devam etmekte olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 28.12.2018 Cuma günü resmi özel, örgün ve yaygın tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir” denildi.

Öte yandan, kar yağışının en çok Yedisu ve Karlıova ilçelerinde etkili olduğu öğrenildi.