Türkiye kar yağışına teslim oldu. 14 ilden kar tatili haberi geldi. Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri kar tatili haberini duyurdu. İşte bugün tatil olan il ve ilçeler

1- Nevşehir’de taşımalı eğitim tatil edildi

Nevşehir’de aşırı buzlanmadan dolayı köy okulları ile taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, “Köy yollarımızda görülen aşırı buzlanmadan dolayı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için Valiliğimiz tarafından Nevşehir il genelinde köy okulları ile taşımalı eğitime 28.12.2018 Cuma günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, Kozaklı ve Derinkuyu ilçelerimizde tüm ilçe genelindeki okullarda eğitim ve öğretime 28.12.2018 Cuma günü 1 gün ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde aşırı buzlanma nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Kozaklı Kaymakamlığı tarafından ilçede aşırı buzlanma nedeniyle ilçe genelinde tüm okullar 28 Aralık Cuma günü tatil edildiği açıklandı.

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde aşırı buzlanma nedeniyle okullar 28 Aralık Cuma günü tatil edildi.

Derinkuyu Kaymakamlığı tarafından aşırı buzlanma nedeniyle ilçe genelinde eğitim öğretime bir gün ara verildiği açıklandı.

Ürgüp’ta taşımalı eğitim tatil edildi

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde ise aşırı buzlanma nedeniyle taşımalı eğitimin 28 Aralık Cuma günü köy ve kasabalarda tatil edildiği duyuruldu.

2- Malatya'nın 3 ilçesinde eğitime 'kar' tatili

Malatya'nın Doğanyol, Kuluncak ve Pütürge ilçesinde dün başlayan kar yağışı şiddetini artırdı. Kar nedeniyle ilçe merkezleri beyaza bürünürken, belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına başladı. Valilikten yapılan açıklamayla 3 ilçede okullar yarın için tatil edilirken, şu anlık kar yağışı ve herhangi bir olumsuzluk bulunmayan diğer ilçelerde ise eğitim ve öğretime devam edileceği öğrenildi.

3- Kayseri'de eğitime kar engeli

Kayseri'de kar yağışının ardından etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın ilk ve orta dereceli okullar ile Erciyes Üniversitesinde eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik tahminler doğrultusunda beklenen buzlanma nedeniyle, merkez Kocasinan, Melikgazi, Talas ve Hacılar ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Kaymakamlıklarca yapılan değerlendirmede de Bünyan, Develi, Akkışla, İncesu, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Felahiye, Özvatan, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinde de yarın okulların tatil edilmesine karar verildi.

Yarın kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Öte yandan, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kötü hava şartları ve buzlanma beklentisi nedeniyle üniversitede eğitime bir gün ara verildiğini, yarın yapılması planlanan sınavların ertelendiğini duyurdu.

4- Hakkari'de kar tatili

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yüksekova Kaymakamlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle ilçedeki tüm okulların bugün için tatil edildiği bildirildi.

5- Van'da okullar tatil

Van'ın Başkale ilçesinde ise kar nedeniyle 54 yerleşim birimi ulaşıma kapandı. yarın tatil edildiği Başkale ilçesinde de kar yağışı nedeniyle 29 mahalle ve 25 mezra oylu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan mahalle ve mezra yollarını açmak için çalışma başlattı. Van'ın Çaldıran ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime yarın ara verildiği bildirildi.

6- Bayburt'ta kar yağışı, araçlar yolda kaldı

Bayburt'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bayburt-Trabzon yolu Salmankaş geçidinde ağır tonajlı araçlar yolda kalırken, Bayburt ve Gümüşhane'de yarın ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Bayburt'ta, 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 59 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının sürdüğü kentte, Bayburt-Trabzon yolu Salmankaş geçidinde ulaşımda aksamalar yaşandı. Çok sayıda ağır tonajlı araç yolda kalırken, sürücülerin yardımına karayolları ekipleri yetişti. Yolda kalan kamyonlar, iş makineleri ile çekildi.

Kar yağışı nedeniyle Bayburt ve Gümüşhane'de ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. İki kentte, kamu kurumlarındaki hamile ve engelli çalışanlarda idari izinli sayıldı.

7- Gümüşhane'de okullar tatil

Gümüşhane Valiliği, il genelinde kar yağışı nedeniyle okulların bir gün daha tatil edildiğini duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu, Gümüşhane merkez ve ilçelerinde yaşanan aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve beklenen kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluğa veya mağduriyete meydan vermemek amacıyla tüm resmi, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim veren resmi ve özel okul, kreş ve kurumların tamamında eğitim-öğretime 28 Aralık 2018 Cuma günü 1 gün süre ile ara verilmesi uygun görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacağı kaydedildi.

8- Elazığ'da okullara kar tatili

Elazığ kent merkezi ve ilçelerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün için tatil ilan edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:



"Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince olumsuz hava koşulları nedeniyle Elazığ Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilerin değerlendirilmesi neticesinde, mevcut kar yağışının il genelinde devam edeceği, buna bağlı olarak buzlanma ve don olayının beklendiğinden yaşanan ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla 28 Aralık 2018 Cuma günü Elazığ merkez ve ilçelerde tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir."



Öte yandan, bugün kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

9- Ardahan'da okullar bugün tatil edildi

Ardahan'da olumsuz hava koşulları sebebiyle il merkezi ve ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

Ardahan'da bugün etkili olan yoğun kar ve tipi dolayısıyla eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Ardahan Valiliği, il genelinde 28 Aralık Cuma günü okulların tatil edildiğini açıkladı.

Ardahan Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 'İlimizde, olumsuz hava koşulları sebebiyle il merkezi ve ilçelerimizde ilk ve orta dereceli okullar Cuma günü tatil edilmiştir.'' denildi.

10- Karaman’da yarın okullar tatil edildi

Karaman’da yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köylerde okulların bugün tatil edildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle 28 Aralık 2018 Cuma günü Karaman merkez ve merkeze bağlı köylerimizde eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

Açıklamanın devamında, okulların tatil olması ile birlikte kamu-kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

11- Muş'ta kar tatili

Muş'un Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar bugün için tatil edildi.

Varto ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi. Kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerdeki tüm okullar 28 Aralık 2018 Cuma günü tatil edildi.

12- Adıyaman'ın Sincik ilçesinde okullar tatil

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

İlçede başlayan kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı 28 Aralık Cuma günü ilçe merkezindeki okulların tamamı ile Alancık, Yarpuzlu, Pınarbaşı, Serince, Balkaya ve Sakız köy ilkokullarının tatil edildiğini bildirdi.

13- Bingöl'de kar nedeniyle 281 köy yolu kapandı

Bingöl Valiliği, kent merkezi ile 6 ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullara yarın da ara verildiğini açıkladı. Engelli ve hamilelerin de bugün idari izinli sayılacağı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:



"İl merkezi, Karlıova, Yedisu, Yayladere, Kiğı, Genç ve Adaklı ilçelerimizde devam etmekte olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 28.12.2018 Cuma günü resmi/özel örgün ve yaygın tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda görevli hamile ve engelli çalışanlar 27- 28.12.2018 tarihlerinde idari izinli sayılacaklardır" denildi.

14- Erzurum'da eğitime kar engeli

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verilecek.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde bulunan tüm okul öncesi eğitim kurumları, ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve öğretim kurumları bir gün süreyle tatil edildi.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

YARIN DA OKULLAR TATİL Mİ?

Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden açıklama gelirse anlık olarak eklenecektir.