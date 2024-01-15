Yarın okullar tatil mi? 16 Ocak Salı günü okullarda kar tatili olacak mı?
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimleri yağmurlu yüksek kesimleri kar yağışlı olacak. Kar yağışı beklenen illerde öğrenci ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin gözünü valiliklerden gelecek son dakika açıklamaların çevirdi. Peki, "Yarın okullar tatil mi? 16 Ocak Salı günü okullarda kar tatili olacak mı?" İşte 16 Ocak Salı kar tatili olan iller listesi...
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Yurt geneli soğuk ve yağışlı havanın etkisine girerken, birçok bölgede kar bekleniyor. Kar yağışının etkili olduğu illerde valilikler olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edildiğini duyuruyor. Peki, "Yarın okullar tatil mi? 16 Ocak Salı günü okullarda kar tatili olacak mı?" İşte 16 Ocak Salı okullarda kar tatili olan il ve ilçeler hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
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16 OCAK 2024 YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Yarın yani 16 Ocak Salı günü okulların tatil olup olmayacağı hakkında resmi açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin valiliklerden açıklama geldiği takdirde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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TRABZON'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA!
Trabzon'da hafta sonu etkili olan karlı ve buzlu hava nedeniyle pazartesi günü taşımalı eğitime bir gün ara verileceği açıklandı.
Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada "İlimizde gerçekleşen olumsuz hava şartları sonrası tüm mahalle yollarımız açık durumdadır. Ancak meteorolojik raporlar doğrultusunda bu gece buzlanma riski bulunduğundan ilimizdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 15 Ocak 2024 Pazartesi günü sadece taşımalı eğitim yapan öğrencilerimiz için eğitime bir gün ara verilmiştir.
Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.
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HAKKARİ
Hakkari'de etkisini sürdüren kar nedeniyle kent genelinde eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle 15 Ocak Pazartesi günü il genelinde yüksek öğretim kurumları hariç, kreş, anaokulu, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel öğretim kursları, Halk Eğitimi ile Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.
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GİRESUN
Giresun'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar ve buzlanma riskinden ötürü Çanakçı ilçesindeki tüm okullarda, Espiye, Tirebolu, Görele ve Eynesil ilçelerinde ise köy okullarında eğitime pazartesi günü ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, Espiye, Tirebolu, Görele, Eynesil, Doğankent ve Güce ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin de bir gün izinli sayılacakları kaydedildi.
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ARTVİN
Artvin'de yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sonrası bu gece buzlanma riski bulunduğu aktarıldı.
Buzlanma riski nedeniyle Artvin'de tüm ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 15 Ocak Pazartesi günü, sadece taşımalı eğitim yapan öğrenciler için eğitime ara verildiği kaydedildi.
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8 KENT İÇİN "SARI" VE "TURUNCU" ALARM
Çanakkale için "sarı", Antalya, Aydın, Balıkesir, İzmir, Mersin, Manisa ve Muğla için "turuncu" alarm uyarısında bulunuldu.
YARINA DİKKAT! 25 KENT İÇİN ALARM VERİLDİ
Salı günü 18 il için sarı alarm: Çanakkale, Adana, Amasya, Bolu, Bursa, Çorum, Giresun, Hatay, Kastamonu, K.Maraş, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon, Karabük ve Osmaniye.
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AKDENİZ'DE ŞİDDETLİ SAĞANAK
Öte yandan bu gece saatlerinden itibaren Antalya’nın doğu ilçeleri ile Kaş, Finike, Demre ilçeleri ve Mersin’in batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2), Antalya merkez ile salı günü sabah saatlerinden itibaren Adana’nın doğusu, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların çarşamba günü saat: 15.00'e kadar etkili olacağı bildirildi.