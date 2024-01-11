YARIN HAVA NASIL OLACAK? (12 OCAK CUMA) İSTANBUL, ANKARA, İZMİR?

İstanbul yarın daha soğuk bir güne uyanacak. Sıcaklıklar 0 dereceye kadar düşerken kar yağışı yerini bulutlu havaya bırakacak.

Ankara da İstanbul gibi yağışsız bir güne geçiş yapıyor. Başkent'te sıcaklıklar yarın 0 ile 3 arasında seyredecek.

İzmir, diğer iki büyükşehirin aksine aşırı soğuklarla mücadele etmek zorunda kalmayacak. 4 ile 12 derece arasında değişen sıcaklıkların olacağı İzmir'de yarın hava bulutlu.