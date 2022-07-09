Kar sularıyla canlanan Munzur Gözeleri doğaseverleri ağırlıyor

Sarp dağların arasında kurulu 1500 rakımlı Ovacık, el değmemiş doğasıyla yılın her döneminde binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.
AA'nın haberine göre birinci derece doğal sit alanı Munzur Gözeleri de sahip olduğu güzelliklerle bölgedeki önemli turizm alanlarının başında geliyor.
Dört mevsim kaya oyuklarından çıkan sularıyla dikkati çeken gözeler, yaz aylarında da eriyen karla akan irili ufaklı şelaleleri ve çevresinde açan rengarenk çiçeklerle süsleniyor.
Yeşilin farklı tonlarıyla ferah bir ortam sunan Munzur Gözeleri, hava sıcaklığının iyice artmasıyla da şu sıralar doğaseverlerin uğrak yeri oluyor.
Araçlarıyla il merkezinden yola çıkan doğa tutkunları, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yaptıkları yaklaşık 1 saatlik seyahatin ardından Ziyaret köyüne ulaşıyor.
Köy girişinde araçlarını park eden ziyaretçiler, daha sonra yolculuklarına yaya devam ederek gözelerin giriş kısmına varıyor.
ŞEHİR GÜRÜLTÜSÜNDEN UZAKTA VAKİT GEÇİRİYORLAR
Buradan ahşap yürüyüş yollarını kullanarak Munzur Gözeleri'nde gezinti yapan ziyaretçiler, şehrin gürültüsünden uzakta tabiatla iç içe vakit geçirip fotoğraf çekiyor.
Yöre halkı tarafından kutsal sayılan Munzur Gözeleri'nin efsaneye göre Munzur isimli çobanın elinde tuttuğu süt dolu kovanın yere dökülmesiyle oluştuğu anlatılıyor.
Doğa tutkunu ve fotoğrafçı Özgen Beşli, Kars'tan Tunceli'ye gelerek doğal ve tarihi güzellikleri kadrajına yansıttığını söyledi.
Kentte tatil yaparak keyifli vakit geçirdiğini ifade eden Beşli, "Yaylalara gittim, insanlar çok ilgili davrandı. Fotoğraf çekimi konusunda yardımcı oluyorlar. Fotoğrafçı arkadaşlar istediği gibi bu şehre gelebilirler. Güvenli bir şehir ve herhangi bir sıkıntı yok. Munzur Gözeleri'nde çok güzel görüntüler çıktı ve burada farklı yerlerden çıkan sular çok temiz" diye konuştu.
"SİİRT'TEN BURAYA GELDİĞİME DEĞDİ, ÇOK GÜZEL BİR YER"
Ziyaretçilerden Ümit Örtimur da bölgenin doğasına hayran kaldığını dile getirdi.
Gözelerden akan suyun etkileyici olduğunu belirten Örtimur, "Gerçekten Siirt'ten buraya geldiğime değdi, çok güzel bir yer. Doğamızdaki güzellikleri, yöremizdeki insanların mutlaka görmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.
Doğasever Erol Boydaş da gözelere gelmek için sarp dağların arasından seyahat ettiklerini aktardı.
Yolculukları sırasında ilgi çekici manzaralarla karşılaştığını anlatan Boydaş, şunları dile getirdi:
"Herkesin buralara gelmesini ve gezmesini tavsiye ederim. Ovacık'a 15 arkadaşımla geldik, fotoğraf ve videolar çektik. İlerleyen zamanlarda buraya tekrar gelebilmek için plan yaptık. Munzur Gözeleri anlatılmaz, sadece yaşanır."
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