Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Kar örtüsünün kalktığı Keklik Vadisi'nde bahar güzelliği

        Kar örtüsünün kalktığı Keklik Vadisi'nde bahar güzelliği

        Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Keklik Vadisi'nde, karların erimesiyle doğa canlanmaya başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 12:50 Güncelleme: 02.05.2024 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yaklaşık 6 ay karla kaplı olan vadide karların erimesiyle küçük şelaleler coştu. Kırmızı dağ laleleri, sarıçiçekler ve kelebeklerin renklendirdiği doğayı, fotoğraf tutkunları kayıt altına aldı.

        • 2

          İlçeyi çevreleyen karla kaplı 2 bin 900 rakımlı Küçük Süphan ve Soğanlı dağları da yamaçlarındaki yılkı atları ile görüntülendi.

        • 3

          Doğa fotoğrafçısı Gürsoy Solmaz, Sarıkamış'ın her mevsim doğasının farklı güzellikleri olduğunu söyledi.

        • 4

          Baharda doğanın canlanıp renklendiğini dile getiren Solmaz, "Burada şifalı bitkiler, şelaleler ve güzel manzaralar var. İnsanlar gelseler bu güzellikleri görseler" dedi.

        • 5

          Bölgede doğa yürüyüşü yapan Hatice Güneş, Keklik Vadisi'nin çok güzel bir yer olduğunu belirterek, "Ailemizle vadiye geldik. Burası çok güzel, ruhumuzu dinlendiriyoruz. Herkese tavsiye ediyorum gelsinler" ifadelerini kullandı.

        • 6
        • 7
        • 8
        • 9
        • 10
        • 11
        • 12
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ticari taksi plakası almak istedi! Feci son!
        Ticari taksi plakası almak istedi! Feci son!
        Eşini, en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı! 1 milyon TL'lik tazminat!
        Eşini, en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı! 1 milyon TL'lik tazminat!
        Ankara'nın ilk kaloriferli ve asansörlü binası!
        Ankara'nın ilk kaloriferli ve asansörlü binası!
        Polisi şehit eden motosikletli için istenen ceza belli oldu!
        Polisi şehit eden motosikletli için istenen ceza belli oldu!
        1 euroluk evlerin ardından yabancıların yeni hedefi Japon evleri
        1 euroluk evlerin ardından yabancıların yeni hedefi Japon evleri
        Premier Lig devleri peşinde!
        Premier Lig devleri peşinde!
        Transfer derbisi!
        Transfer derbisi!
        Gökyüzünde insanı andıran cisim bu kez İstanbul'da görüldü
        Gökyüzünde insanı andıran cisim bu kez İstanbul'da görüldü
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        OECD'den Türkiye için enflasyon ve büyüme tahminleri
        OECD'den Türkiye için enflasyon ve büyüme tahminleri
        Gözler sportif direktörde!
        Gözler sportif direktörde!
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        Aşk iddialarına yanıt
        Aşk iddialarına yanıt
        Komanda bıçaklı katil! Tanımadığı kişiyi öldürdü
        Komanda bıçaklı katil! Tanımadığı kişiyi öldürdü
        49 yaşındaki kadının son hali şaşırttı!
        49 yaşındaki kadının son hali şaşırttı!
        Gesi Bağları SİT alanı ilan ediliyor
        Gesi Bağları SİT alanı ilan ediliyor
        ABD'deki Gazze protestolarında gerilim tırmanıyor
        ABD'deki Gazze protestolarında gerilim tırmanıyor
        Ebeveynlerin tercihi değişti
        Ebeveynlerin tercihi değişti
        Kutup denizlerindeki balıklar neden donmaz?
        Kutup denizlerindeki balıklar neden donmaz?
        Habertürk Anasayfa