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Kar nedeniyle 22 köye ulaşım sağlanamıyor - SİİRT



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Ekiplerin köy yollarını açma çalışmaları

Siirt'te kar nedeniyle 22 köye ulaşım sağlanamıyorSİİRT (AA) - Siirt'te kar yağışı nedeniyle 22 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.Kar yağı ve tipinin etkili olduğu ilçelerden Eruh'ta 8, Pervari'de 7, Şirvan'da 5 ve Tillo'da 2 köy yolu ulaşıma kapandı.İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, kırsalda karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Kurtalan, Baykan ve merkeze bağlı köylerin tamamının yolunu açtık. Eruh'ta 8, Pervari'de 7, Şirvan'da 5 ve Tillo'da 2 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarımız sürüyor. Kırsalda ekiplerimiz karla mücadele çalışmalarını yürütüyor." dedi.