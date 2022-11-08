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Kar ne zaman yağacak? Gözler Meteoroloji'de: İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Kasım ayına girmemizle beraber kar yağışına ilişkin gözler Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)'ye çevrildi. Konuyla ilgili olarak 16 milyondan fazla vatandaşımızın yaşadığı İstanbul'da havaların yeniden ısınmasına rağmen kar yağışının ne zaman başlayacağına dair bilgileri bir araya getirdik...

Giriş: 08.11.2022 - 17:24 | Güncelleme: ABONE OL

  • Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine girmeye hazırlanıyor. Kasım ayında olmamıza rağmen sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine seyretmesi nedeniyle vatandaşlarımız için ne zaman kar yağacağına ilişkin ayrıntıları bir araya getirdik...

  • KAR YAĞIŞI NE ZAMAN OLACAK?

    Kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmesi geldi. Türkiye pazartesi gününden itibaren yeni bir soğuk hava dalgasına giriyor. Ülke genelinde sağanak yağış hakim olacak.

  • Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur bekleniyor. Havaların soğumasıyla birlikte meteoroloji uzmanı ay ortasına doğru İstanbul'a kar yağabileceğini belirtti.

    9 Kasım 1995 ve 4 Kasım 2006'yı hatırlatan meteoroloji uzmanı "Kasımda olmaz demeyin" diyerek uyardı.

  • Kasım ayının başlarında neredeyse tüm yurtta hakim olan bahar havası yerini soğuk havaya bırakıyor. Bugün itibariyle yurdun belirli kesimlerinde hava sıcaklığı düşerken, yağışlı hava kendisini göstermeye başlıyor. Yağışlı hava ile birlikte sıcaklıkların 4 ila 8 derece azalması beklenirken, İstanbul için sürpriz bir kar yağışı tahmini geldi.

  • "İSTANBUL'A KAR YAĞABİLİR"

    İstanbul için kar yağışı tahmininde bulunan Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, tarih vererek uyardı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ökten, "İstanbul'a dahi kar getirme potansiyeli var." dedi.

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