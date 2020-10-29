Kar kentinin çocukları yarı olimpik havuzda yarışlara hazırlanıyor

Türkiye'nin en çok kar alan illerden biri olan Bitlis'te havaların soğumaya başlamasıyla Van Gölü'nde yüzme sezonu kapandı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki sporcular da ilçede açılan yüzme havuzunun ılık suyunda antrenman yapıyor.
Hazırlanan program doğrultusunda haftanın belirli günlerinde havuza giden gençler ve çocuklar, hijyenik koşulların sağlandığı ortamda antrenörlerin gözetiminde şampiyonalara hazırlanıyor.
Yazın Van Gölü'nün serin sularında yüzen çocuklar da bu günlerde Bitlis'teki havuzun keyfini çıkarıyor.
- "800 çocuk yüzmeyi öğrendi"
Bitlis Gençlik ve Spor Müdürü Bilal Elkatmış, AA muhabirine, 2018'de Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim Bakanlıklarının iş birliğiyle "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesini başlattıklarını anımsattı.
Bu kapsamda 2 yıldan bu yana okullardaki çocukları havuza getirerek hem yüzme öğrettiklerini hem de kurdukları takımla şampiyonalara hazırladıklarını anlatan Elkatmış, şunları kaydetti:
"Antrenörlerimizin gayretiyle burada 800'den fazla çocuk yüzmeyi öğrendi. İlimizde sadece Van Gölü'nde yüzülebiliyor. Kışın gençlerimiz yüzme havuzumuzda yüzüp eğleniyor. Kışın çok kar yağıyor ve şartlar ağır geçiyor. Yüzme bilmeyen çok fazla öğrencimiz mevcut. Yaş gruplarını seçerken genellikle ilkokul 3. ile 4. sınıf öğrencilerine ağırlık veriyoruz. İlk zamanlar hedefimiz yaklaşık 2 bin kişiye yüzme öğretmekti. Yüzme eğitiminin yanında yüzme müsabakalarına da hazırlık yapıyoruz. Burada olimpiyatlara kadar gidecek sporcularımız var. Yüzme çocuklar için oldukça eğlenceli bir spor haline geldi. Hem eğleniyorlar hem de yüzme öğreniyorlar."
- "Şampiyonluk hayaliyle yüzüyoruz"
Sporculardan Ahmet Okan ise Bitlis'in coğrafi yapısından dolayı Van Gölü'nde yazın sadece 3 ay yüzebildiklerini söyledi.
Kışın yüzme havuzunda antrenman yaptıklarını belirten Okan, "Yüzme havuzu sayesinde artık kış aylarında da buraya gelip yüzebiliyoruz. Dışarda hava soğuk olmasına rağmen içerisi sıcak. Bu havuz bize çok şey katıyor. Kendimizi geliştirmemizi sağlıyor. Burada aldığımız eğitimler sayesinde şampiyonalara gitmeyi hedefliyoruz. Şampiyonluk hayaliyle yüzüyoruz." diye konuştu.
8. sınıf öğrencisi Talha Karakuzu da "Dışarıda hava çok soğuk olmasına rağmen biz içerde yüzüyoruz. Yüzmeyi burada öğrendim. Tüm öğrenci arkadaşlarıma tavsiye ederim. Burada eğlenceli zaman geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!