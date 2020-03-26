"Kar kaplanları" Muş'ta 3 ayda kilometrelerce yolu kardan temizledi

AA

Kış aylarının çetin geçtiği illerden Muş'ta, karla mücadele ekipleri 3 ay boyunca yüksek rakımlı, dik yamaçlı bölgelerde kapanan yolları açık tutabilmek için çaba gösterdi.

Sorumluluk alanlarındaki 3 bin kilometrelik yol ağında çalışma yürüten karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 10 metreye ulaştığı bölgelerde çığ tehlikesine ve zorlu coğrafyaya rağmen köy yollarını açarak vatandaşları kar esaretinden kurtardı. Açtıkları yolların yoğun kar ve tipi nedeniyle tekrar kapanması nedeniyle bazı bölgelerde defalarca karla mücadele çalışması yürüten ekipler, 3 ayda kilometrelerce yolu kardan temizledi.