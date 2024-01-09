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        Haberler Gündem Hava Durumu Kar geliyor! Yarın (10 Ocak Çarşamba) hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir güncel, son dakika hava durumu

        Yarın karlı bir güne uyanıyoruz! Meteorolojiye göre yarın hava nasıl olacak?

        Türkiye bu hafta karlı havanın etkisine giriyor. Düşen sıcaklıklar yurt genelinde kendini hissettirirken yarın İstanbul, Ankara ve İzmir soğuk ve karlı havaya uyanacak. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, 10 Ocak Çarşamba hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 09:58 Güncelleme: 09.01.2024 - 09:58
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        • 1

          Türkiye, soğuk havaları hissetmeye başlıyor. Yarın (10 Ocak Çarşamba) birçok ilde karla karışık yağmur beklenirken; sıcaklıklar da düşmeye başlayacak. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de yarın hava nasıl olacak? İşte, detaylar...

        • 2

          YARIN (10 OCAK ÇARŞAMBA) HAVA NASIL OLACAK İSTANBUL, ANKARA, İZMİR?

          İstanbul yarın kış mevsimini hissetmeye başlayacak. Yarın sıcaklıklar düşüyor ve kentte karla karışık yağmur bekleniyor.

          İzmir'de de yavaş yavaş sıcaklıklar düşerken henüz karlı havadan payını almayan şehir, yarın yağışlı bir güne uyanacak. Sıcaklıklar 7 ile 9 derece arasında değişecek.

          Ankara da İstanbul gibi kışın etkisini giriyor. Yarın karla karışık yağmur beklenirlen sıcaklıkların 2 ile 4 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor.

        • 3

          YARIN (10 OCAK ÇARŞAMBA) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

          Bu zamana kadar yurt genelinde mevsim sıcaklıkları normalin üzerindeydi ancak bu hafta Türkiye kışın etkisini hissetmeye başlayacak. Sıcaklıklar düşerken yarın birçok ilde karla karışık yağmur yağacak.

        • 4

          İSTANBUL'DA BUGÜN (9 OCAK SALI) HAVA NASIL OLACAK?

          İstanbul halkı bugün soğuk bir güne uyandı. Ortalama 6 derece olan hava sıcaklığına tüm gün devam edecek sağanak yağış eşlik edecek.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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