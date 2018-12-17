"YERLİ TURİSTLERİMİZİN GÖZ BEBEĞİ"

Ören yerinin her mevsim ilgi gördüğünü anlatan Doğanay, "Ani Türkiye'de hak ettiği yere doğru yavaş yavaş geliyor. Ani yazın da ayrı güzel. Kars'taki 118 endemik bitki türümüzün tamamı Ani ve yöresinde var, bu zengin florada Ani'nin yapıları ayrı mimari özellik taşıyor. Ani'de kışın farklı güzellik oluyor, biz Aniye 'Gelinlik giydi' diyoruz. Ani'deki kızıl taşların farklı ve güzel rengi var, bu kızıl taşlar beyaz örtüyle kaplanınca gelinlik giymiş gibi duruyor." ifadesini kullandı.