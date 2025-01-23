Kar altında kalan mendereslerin kış güzelliği
Kars'ın Selim ilçesinde karla kaplanan menderesler, kışın ayrı bir güzelliğe bürünüyor
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Kars'ın Selim ilçesinde karla kaplanan menderesler, güzel manzaralar oluşturdu.
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Bölgede bir süredir aralıklarla etkili olan kar nedeniyle ilçedeki köyler beyaza büründü.
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Soğuk havanın da etkili olduğu bölgede akarsular dondu, vadi ve ovalar karla kaplandı.
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Katranlı köyü mevkisinde yazın rengarenk çiçekler ve yemyeşil doğa arasında kıvrımlar oluşturarak akan akarsular, kışın da farklı güzellik sundu.
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Beyazla kaplanan arazilerde görsel güzellik sunan menderesler görüntülendi.
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