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Kar alarmı | Son dakika hava durumu: İstanbul buz kesti 2 Mart - Meteoroloji

İstanbul soğuk bulutlu bir güne uyandı! Meteoroloji'den üst üste gelen kar uyarıları sonrası "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, bugün İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı...

02.03.2022 - 09:14 | Güncelleme: GÜNDEM

  • İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika tahminlere göre Türkiye genelinde soğuk ve kar yağışlı hava etkili oluyor. Soğuk ve bulutlu  havanın hakim olduğu bir güne uyanan İstanbullular ise merakla "Bugün kar yağacak mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte Meteoroloji tarafından yayınlanan 2 Mart hava durumu raporu...

     

     

  • İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

    İstanbul'da bugün havanın bulutlu geçmesi akşam saatlerinde ise yağmur geçişlerinin görülmesi beklenirken Megakent için kar uyarısı bulunmuyor. 

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin kuzey kesimleri hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yurdun kıyı kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak; Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak; iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. 

     

  • Ege Bölgesi'nin güney ve doğu; İç Anadolu'nun güneybatı ve kuzey; Doğu Anadolu'nun orta ve güney kesimleri ile Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde görülecek yağışların kuvvetli (21-50 kg/m²) ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde, Antalya’nın doğu kesimlerinde ise çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmakta, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görülmesi beklenmektedir.

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