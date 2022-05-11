Şapkadan değil kaputtan çıktı

Sinop’ta önceki gün vatandaşlar, Barış Manço Parkı bölgesinde yolda başıboş gezen bir tavşana rastladı. Tavşanı cep telefonuyla kaydeden vatandaşlar, sahibini göremeyince kendi haline bıraktı. Ardından akşam saatlerinde 112 Çağrı Merkezi’ne düşen ‘kaputta bir hayvan olduğu’ anonsu ile Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti. Kaputu açtıklarında motorun alt kısmında bir tavşan olduğunu gören ekipler, şaşkınlığa uğradı. Sinop Belediyesi itfaiye eri Seyit Çetinkaya ve Sercan İlyas Gül, yaklaşık 15 dakikalık uğraşları sonucu tavşanı kulaklarından yakalayarak bulunduğu yerden çıkardı.
“İLK DEFA BÖYLE BİR ANONS GELDİ"
Tavşanı bulunduğu yerden çıkaran Sinop Belediyesi itfaiye eri Seyit Çetinkaya, ilk kez böyle bir anonsla karşılaştıklarını ve şaşırdıklarını söyledi. Çetinkaya, “112 Çağrı Merkezi’nden ihbar düştü, tavşanın arabanın kaputunda kaldığı söylendi. Biz de ilk defa böyle ihbar aldık, kedisi köpeği anlarız da ilk defa tavşan anonsu geldi. Olay yerine gittiğimizde araç sahibi yoktu, polis arkadaşımız aracın sahibine ulaştı. Geldikten sonra da kaputu açtık, 10-15 dakika içerisinde tavşanı kulağından tutup çıkarttık” diye konuştu.
“BİZİM İÇİN HER CANLI ÖNEMLİ"
Konuşmasının devamında Çetinkaya, “Karanlıkta ilk başta bulamadık, köşede lastiğin arasına sıkışmış. Biraz uğraştık tabi tavşan da bayağı büyüktü. İşimizi yaptık, görevimizi yerine getirdik. Bildiğiniz gibi bizim için her canlı önemlidir” dedi.
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