MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 24 Temmuz mavi takım kaptanı kim oldu?
MasterChef All Star'da 3. haftanın kaptanlık oyunu için geri sayım başladı. Takım kaptanlarının belli olacağı yeni bölümde, yarışmacılar mavi takım kaptanlığını almak için mücadele verecek. En iyi tabağı ortaya çıkaran yarışmacının mavi takım kaptanı olacağı MasterChef'te izleyiciler yeni haftanın takımlarının nasıl oluşacağını merakla bekliyor. İşte 24 Temmuz MasterChef All Star mavi ve kırmızı takım kaptanları...
- 1
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star'da kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Bir önceki haftanın finalinde yarışmaya ve hayallerine veda eden isim Burcu olmuştu. MasterChef'te 3. haftada en iyi tabağı yaparak mavi takım kaptanlığını alacak olan isim yapılan değerlendirmeler sonucunda belli olacak. Peki, " MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 24 Temmuz MasterChef All Star haftanın takımları belli oldu mu?" İşte MasterChef kaptanlık oyunun kazanan yarışmacı...
- 2
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Şefler yarışmacılardan, Mehmet Şef'in imza yemeği olan deniz ürünleri tabağını yapmalarını istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Batuhan oldu. Mavi takım kaptanı Batuhan, kırmızı takım kaptanı olarak, Sefa'yı seçti.
- 3
MASTERCHEF BU HAFTA KİM ELENDİ?
Bu hafta MasterChef All Star'da elenen yarışmacı Burcu oldu.
-
- 4
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te haftanın takımları belli oldu.
- 5
Mavi takım
Batuhan (Mavi takım kaptanı)
Eray
Dilara
Azize
Tanya
Suna
Tolga
Gamze
Barış
Rıfat
- 6
Kırmızı takım
Sefa (Kırmızı takım kaptanı)
Tahsin
Sergen
Ayaz
Çağatay
Büşra
Mert
Esra
Berker
Eda
-