28 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Evkur Yeni Malatyaspor’un takım kaptanı Adem Büyük, Antalya kampında kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu ve merak edilen birçok konuya açıklık getirdi.
"KAPTAN OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"
Bazı eleştirilerden rahatsız olduğunu belirten Adem Büyük, “Takım olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ben kaptanım ama kaptanlığı almak için gidip kimsenin kapısında yatmadım. Elbette ki bu takımın kaptanlığını yapmaktan da gurur duyuyorum. İnanın bunu bile kullanıp, gerçekten saçma sapan yorum yapanlar var. Bu konuda inanılmaz rahatsızım. Biliyorsunuz kadro dışı kalan arkadaşlarımız var. Onlarla ilgili yapılan yorumları da gördüm. Onlar bizim arkadaşımız, kardeşimiz. Biz her zaman onların yanındayız. Ama böyle bir karar alınmış onu bile başka yönlere çekip, başka futbolcuların üzerine saldırınalar var” dedi.
"ÖNCE FİNAL SONRA KUPA"
Ziraat Türkiye Kupası’nı Malatya’ya getirmek istedikleri belirten Adem, sözlerine şöyle devam etti:
“Biz bu kamptan sonra yarı final oynayacağız. Bu kupada final istiyoruz. Bunu taraftarlarımız da çok istiyor. Bu dayanağı olmayan eleştirilerin, yorumların bir kenara bırakılıp maça motive olunması gerekiyor. Türkiye kupası Malatya’ya gelecek. Açıkçası kariyerimiz açısında da Türkiye Kupası’nı kazanmak iyi olacaktır. Ben derim ki o zaman oraya odaklanalım. Artık geçmişe bir sünger çekelim buraya odaklanalım. Şunu birilerinin bilmesini isterim, bu takımın başarılı olması için bir çok futbolcumuz fedakarlık yapıyor.”
"BÖYLE YOLLARA BAŞVURUYORLAR ÇÜNKÜ..."
Hakem hatalarıyla ilgili de konuşan Adem, “VAR sisteminde bazı kararları anlamıyorum açıkçası. Ben bu kulübe geldiğim günden beri hep verilen kararlara bakıyorum aleyhimize. Biz bu sene ligde hedef takım olduk. Şimdi tabi başka şekilde önümüze geçemeyecekleri için böyle yollara başvuruyorlar. Ama biz yolumuza sonuna kadar devam edeceğiz. Ne olura olsun açıkçası VAR sistemine güvenmiyorum. Hakem hataları bizi etkiledi” şeklinde konuştu.
"OYUNCUSUNA BU ŞEKİLDE TALİMAT VEREN OYUNCU VAR"
Tecrübeli kaptan bazı hocaların bilerek kendi üzerine oynanması için talimat verdiği iddiasında bulunarak, şöyle konuştu: “ Sahada çok faule maruz kalıyorum. Bunun bilinçli olduğunu düşünüyorum. Bence rakip şöyle yorumluyordur, ‘Adem agresif bir oyuncu ben ona faul yaparsam, kalkıp o da bana vurur ve kırmızı kart görür.’ Bu ligde ben öyle hocalar tanıyorum ki, gidip oyuncusuna bu şekilde talimat veren hoca var. İsmi önemli değil, ben o hocayı tanıyorum” diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!