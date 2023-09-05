Kaptan Eda Erdem'in eşini görenler şaştı kaldı! Meğer 12 yıldır o isimle evliymiş!
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyonluk kupasını ülkemize getirdi. Başarılı takımın kaptanı Eda Erdem, turnuva sonrası gündem oldu. Yetenekli sporcunun eşiyle gönderileri sevenleri tarafından beğeni yağmuruna tutuluyor.
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Avrupa Şampiyonu olarak bir kupa daha kaldıran Eda Erdem Dündar, başarılı sporculuk kariyerinin yanında voleybolseverler tarafından özel hayatı da merak konusu olan isimler arasında yer alıyor.
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36 yaşındaki milli voleybolcu Eda Erdem, voleybol kariyerine binlerce maç ve başarı sığdırarak ülkenin en başarılı sporcular listesine adını yazdırdı. Erdem'in son olarak 12 yıldır evli olduğu eşi merak konusu oldu.
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Filenin Sultanları'nın kaptanı olan Eda Erdem, 2011 yılında Erdem Dündar ile dünya evine girdi. Çiftin 12 yıllık birlikteliklerinden çocukları bulunmuyor.
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Mutlu bir evliliği olan Eda Erdem, eşinin adını formasında taşıyor. Başarılı voleybolcunun eşi Erdem Dündar, kameralardan uzak bir yaşam sürdürmeyi tercih ediyor.
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İşte Eda Erdem ve eşi Erdem Dündar...
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