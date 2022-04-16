"GÜNLÜK ORTALAMA 6-7 KİLO YEŞİLLİK YİYOR"

Hayvanat bahçesinde 10 yıldır Tuki’nin bakıcılığını yapan Musa Duran, "Tuki bizim parkımızın göz bebeği. Bakımının zor yanları da var kolay yanları da var. Şu anda 102 yaşına girdi Tuki. Ona yeşillikten pasta yaptık.