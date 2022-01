"Her yıl yoğun kar yağışının olduğu dönemlerde burayı ziyaret ederek fotoğraflıyoruz. Buraya defalarca geldik ama doyum olmuyor. Buradan çekilen birçok fotoğrafın sadece ülkemizde değil, dünya çapında ödül aldığını biliyoruz. Bölge halkı için çok kıymetli. Buraya gelmek için yüzlerce kilometre yol yapıyoruz. Şartlar her ne kadar zor olsa da her seferinde buranın tadını fazlasıyla alıyoruz. Burası fotoğrafseverlerin, fotoğrafa ilgi duyanların uğrak noktası olabilecek bir yer."