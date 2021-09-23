Kaplıca suyuyla yapılan kolonya ilgi gördü

AA

Havza Belediyesi tarafından kaplıca suyuyla üretilen kolonya, 6. Samsun Tarım Fuarı'ndavatandaşların ilgisini çekti.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kolonya ve dezenfektan kullanımının arttığını hatırlattı.

Kendilerinin de kaplıca suyu kullanarak kolonya ürettiklerini belirten Özdemir, gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Özdemir, "Kaplıca suyumuzun içindeki doğal mineraller ve hücre yenileyici özellik sayesinde kolonyamıza losyon özelliği de kazandırılmış oldu. Hem Havza kaplıcalarının tanıtımına katkı sunmak hem de misafirlerimize pandemi koşullarında verebileceğimiz en iyi hediye nedir diye düşündük ve hijyen konusunda yardımcı olmak için bu hediyeyi planladık." dedi.

Kaplıca suyunun farklı alanlarda kullanılması için de çalışmalar yaptıklarını anlatan Özdemir, şöyle devam etti:

"Kaplıca suyumuzun temizlikte ve hücre yenileyici vasfıyla gençleştirici özelliğini ön plana çıkaracak çalışmalara imza atacağız. Kolonyanın geliştirilmesi, göreve geldiğim günden bu yana planlamamdaydı. Son bir yıldır bu çalışmaya ağırlık verdik. Pandemi sürecinde eski alışkanlığımız olan kolonya ön plana çıktı. Bayramlarda eve misafir geldiğinde evvela kolonya ikram edilirdi. Hem bu geleneğe katkı sunmak hem de pandemide hijyen şartlarını yerine getirmek adına bu kolonyayı geliştirdik. Çok olumlu tepkiler alıyoruz. İnşallah bu ürünü geliştirmek ve patentini almak suretiyle Havza turizmine ve Havza'nın tanıtımına katkı sağlamak istiyoruz."

Kaplıca suyunun tüm özelliklerinin kolonyada yer aldığına işaret eden Özdemir, "Kaplıca suyu doğal mineralleri ve gençleştirici özelliği sayesinde diğer sulardan ayrılıyor. Kolonyanın içine kaplıca suyunu katınca doğal olarak mineraller ve özellikleri sayesinde elde tahrişi azaltıyor. Diğer kolonyalar, cilt rahatsızlıkları olanların kullanımında sıkıntı olabilir. Bu kolonyada tahrişi de ortadan kaldırmış olacağız." diye konuştu.

Özdemir, ilk etapta kolonyanın 2 bin şişe üretildiğini, hazırlıklarını sürdürdükleri patent başvurusunun ardından seri üretime geçmeyi planladıklarını kaydetti.