Kapkaççı kuyuya düştü, kaçtığı polisten yardım istedi

DHA

İstanbul'da, 3 farklı kişinin çantalarını kapkaçla çaldığı belirtilen 3 şüpheliden Ö.F.Y. (20), polisten kaçarken kuyuya düştü. Olay, geçen cumartesi günü Arnavutköy ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Önce Körfez Sokak'ta A.S.'nin cep telefonunu kapkaç yaparak çalan 3 kişi aynı gün Ertaş Sokak'ta da Ayşe B.'nin çantasını çaldı. Başka bir kapkaç sonrası aranan 3 şüpheli, polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı.

POLİSİN ATTIĞI İPE TUTUNAMADI Dakikalarca polisten kaçan şüphelilerden Ö.F.Y., bir şantiye alanından geçerken 5-6 metre derinlikteki kuyuya düştü. Şüphelinin düştüğünü gören polis diğerlerini kovalamayı bırakıp düşen kişinin yardımına gitti. İçinde su olan kuyuda kurtarılmak için sesini duyurmaya çalışan şüpheli, polisi görünce yardım istedi. Polis, şüpheliyi kuyudan kurtarmak için önce kuyuya ip uzattı ancak Ö.F.Y. ipe tutunamadı. Ekipler, Ö.F.Y.'yi kendi imkanlarıyla çıkaramayacaklarını anlayınca itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kuyuya inerek şüpheli Ö.F.Y.'yi çıkardı.

İFADESİNDE KAPKAÇ OLAYLARINI İTİRAF ETTİ Polis tarafından gözaltına alınan Ö.F.Y., verdiği ifadede kapkaç olaylarını A.E. ve Ö.C. ile birlikte yaptığını, çaldıkları telefonu ise nereye sattıklarını itiraf etti. Olay günü şüphelilerin çaldığı Ayşe B.ye ait çanta boş bir arazide bulundu. Polis çantayı sahibine teslim ederken firari şüpheliler A.E. ve Ö.C.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.