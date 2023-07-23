Kapkaççı iki sevgili kıskıvrak yakalandı!
İstanbul Şişli'de motosikletle cep telefonlarını gasp eden iki sevgili polis tarafından yakalandı. Doğukan M. (32) ile sevgilisi Bahar S.'nin (37) gerçekleştirdiği 4 kapkaç olayının görüntüleri de ortaya çıktı. İki sevgili işlemlerin ardından tutuklandı
Şişli’de geçtiğimiz hafta peş peşe 4 cep telefonu kapkaç olayı yaşandı.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, olayın ardından polis çalışma başlattı. Olayların gerçekleştiği yerlerde güvenlik kamera çalışması yapan polis, kapkaç anlarına ait görüntüler elde etti.
İKİ SEVGİLİ YAKALANDI
Elde edilen görüntülerde, bir olayda bir kişi 3 olayda ise şüphelilerin iki kişi olduğu belirlendi. Plakadan yola çıkan polis kapkaç olayını gerçekleştiren iki kişinin kimliğini tespit etti. İki sevgili oldukları tespit edilen Doğukan M. ile Bahar S. düzenlenen operasyonla Eyüpsultan’da yakalandı.
TUTUKLANDILAR
Yapılan çalışmalarda 14 suç kaydı bulunan Doğukan M. ile bir suç kaydı bulunan Bahar S., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen iki sevgili tutuklanarak cezaevine gönderildi.