01 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Olay, saat 10.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 938 Sokak'ta meydana geldi. Durakta eşi emekli albay Nevzat Sezer'le otobüs bekleyen Şengül Sezer'in yanına yaklaşan bir kişi, kadının boynundaki altın kolyeyi alarak kaçtı. Sezer'in eşi emekli albay Nevzat Sezer kaçan şüpheliyi yakalamaya çalışsa da başarılı olamadı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Sezer çiftinin ifadesi doğrultusunda şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Polis ekipleri olay yerine yaklaşık 200 metre mesafede kapkaç olayı gerçekleştiği öne sürülen bilgisayar teknisyeni olduğu kaydedilen Suriyeli B.S.'yi kovalamaca sonunda yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin kovalamaca sırasında yol kenarına attığı kolye ise tarih ettiği yerde polis ekiplerince bulundu. B.S., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.
'ELİNİ BIRAKTIM BAŞIMIZA BU GELDİ'
Polisteki ifade işlemlerinin ardından açıklama yapan emekli albay Nevzat Sezer, "53 yıldır biz ele ele gezeriz. Eşimin elini bırakmam. Durakta gölge yere geçtiğimiz anda şüpheli bir anda geldi kaptı ve kaçtı. 53 yılın sonunda ilk defa elini bıraktım, başımıza bu geldi. Kapkaççının peşinden koştum ama yakalayamadım. Polislerimiz komplike bir hareketle zanlıyı kıskıvrak yakaladılar" dedi.
'BANA YAPILAN BAŞKASINA YAPILMASIN DİYE ŞİKAYETÇİ OLDUM'
Şengül Sezer ise polislere teşekkür ederek, "10 dakika içerinde suçluyu buldular. Çalınan kolyem iade edildi. Onlara çok minnettarım. Benim boynumda iki zincirim vardı. Şahıs almak isteyince vermek istemedim. Bu sırada boynumda sıyrıklar oluştu. Diğer kolyenin ucundakini eşimin sekreteri bana hediye etmişti. Manevi değeri çok yüksekti. Bana yapılan başkasına yapılmasın diye şikayetçi oldum. Çok korktum. Şeker, tansiyon hastasıyım, belimden ameliyatlıyım. Düşüp sakatlanabilirdim" diye konuştu.
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