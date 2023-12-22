Kapıyı kendi açtı, avukatını istedi

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Yüksek kâr vadeden özel fon adı altında aralarında birçok ünlü sporcunun müşteki olarak bulunduğu dolandırıcılık davasında yeni gelişmeler ve yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, Seçil Erzan’ın gözaltına alındığı gün ile ilgili yapılan tüm çalışmalar bir bir tutulan tutanaklarla soruşturma dosyasında yer aldı.

KAPI ÇİLİNGİRLE AÇILDI

Bu tutanaklara göre, Cumhuriyet Başsavcılığı’na 7 Nisan 2023 tarihinde yapılan şikayetler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Seçil Erzan hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Önce Seçil Erzan’ın Eyüpsultan Göktürk'te ki ev adresine gidildi. Evde kimseyi bulamayan polis, kapıyı çilingirle açarak içeri girdi. İçerde yaptığı aramada önemli bir belge ve delille rastlamayan polis, Erzan’ın Çorlu’daki adreste kaldığı bilgisine ulaştı.

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KAPIYI SEÇİL ERZAN AÇTI

Çorlu’da tespit edilen adrese 10 Nisan günü akşam saatlerinde giden polis ekipleri kapı ziline bastı. Kapıyı Seçil Erzan açtı. Tutanaklara göre saatler 23.15’i gösteriyordu. Erzan burada yapılan işlemlerin ardından gözaltına alındı.

“KİMİ ARAYALIM”

Gözaltına alınan Seçil Erzan’a polis “Gözaltına alındınız. Bir akrabanız ya da haber vermemizi istediğiniz kimse var mı” diye soru sordu. Seçil Erzan avukatına haber verilmesini istedi. Bunun üzerine Erzan'ın avukatını arayan polis gözaltı bilgisini verdi.

ACİL ARANMASI TALİMATI GELDİ

Polis gözaltı işlemlerini yaptıktan sonra evde arama yapmak istedi. Ancak aramamı kararı olmadığı için durum savcılığa iletildi. Cumhuriyet savcılığı hemen “Delillerin karartılması ihtimali ile gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında arama yapılması” talimatını verdi. Polis savcılığın bu talimatı üzerine evde 01.00 sıralarında arama yapmaya başladı. Bu sırada savcılıkta arama kararının resmiyete dökülmesi için Çorlu ile İstanbul Cumhuriyet Savcılığı arasında yazışmalar yapıldı. İlk gelen bilgide Seçil Erzan’ın ev adresinin kapı numarası olmadığı için arama kararının resmi yazışmasında gecikme yaşandı. Ancak bu gecikme, polis memurlarının evde arama yapmasını engellemedi. Nedeni ise savcılık sözlü olarak acil arama talimatı vermesiydi.

CEZEAVİNDE KİMLER ZİYARET ETTİ

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Seçil Erzan’ın ilk bir ayda kimlerin kendisine ziyaret ettiği kayıtlarda soruşturma dosyasında yer aldı. Buna göre Seçil Erzan tutuklandıktan bir gün sonra yani 12 Nisan 2023 günü avukatı ile görüştü. Aynı gün bir başka avukatın da ziyarete geldiği dosyada yer aldı. Öte yandan Erzan'ı 1 aylık sürede 7 aylık avukatın ziyaret ettiği de kaydedildi.