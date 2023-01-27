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Kayseri'de yaşlı adam kapısının önünde ölü bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2 katlı binanın üst katında oturan yaşlı adam, kapısının önünde ölü bulundu

Giriş: 27.01.2023 - 13:11 | Güncelleme: ABONE OL
Kapısının önünde cansız bedeni bulundu
Kapısının önünde cansız bedeni bulundu
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DHA

Kayseri'de İbrahim İlhan (77), oturduğu binanın kapısının önünde ölü bulundu.

Olay, saat 11.00 sıralarında Yenimahalle 12'nci Cadde'deki 2 katlı binanın üst katında meydana geldi. İbrahim İlhan'ı evinin kapısının önünde hareketsiz gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla gelen sağlık ekipleri, İbrahim İlhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hasta olduğu belirtilen İlhan'ın cenazesi, kesin ölüm nedenini belirlemek için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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