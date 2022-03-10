Kapısı kilitli olmayan evde ölü bulundu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 65 yaşındaki kadın, ölü bulundu.

Olay, Alaşehir ilçesi Şahyar Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Elif Canbaz (65), kapısı kilitli olmayan evinde komşuları tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu.

Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalp ve alzaymır rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Elif Canbaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Nöbetçi savcılığın incelemesinden sonra Canbaz'ın cansız bedeni, şüpheli ölüm iddiasıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderilmek üzere Alaşehir Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.