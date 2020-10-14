"Kapımın önü temiz, sokağım temiz, mahallem temiz" projesi hayata geçirildi - GAZİANTEP

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Alan, proje kapsamında Yukarıbayır Mahallesi'ni ziyaret etti.Vatandaşlara temizlik setini veren Tahmazoğlu ve beraberindeki heyet, gazetecilere de açıklamalarda bulundu.
Tahmazoğlu, çevre temizliğinin kentin temizliği için önemli olduğunu ifade etti.Belediye olarak tüm ekiple beraber çöp ve süpürge araçlarını sıfır kilometre yenilediklerini dile getiren Tahmazoğlu, şunları kaydetti:
"Hem yere çöp atılmaması, hem de geri dönüşüm ile birçok çöp dediğimiz şeyin yeniden kazanılması önemli. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde yürütülen Sıfır Atık Projesi'ne de destek veriyoruz. Şu anda yaklaşık 120 ton geri dönüşüm malzemesini çöp olmaktan kurtarıyoruz. Yeniden ekonomiye kazandırıyoruz. Yürüttüğümüz 'Kapımın önü temiz, sokağım temiz, mahallem temiz' kampanyasına destek veren vatandaşlarımıza temizlik seti hazırladık. Kimin kapısının önü temiz ise ona bu hediyeyi veriyoruz."
Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu da kampanya kapsamında sokakları gezip evlerin önünü kontrol ettiklerini belirtti.
Herkesi çevre ve sokak temizliği konusunda duyarlı olmaya davet ettiklerini aktaran Kirazoğlu, "AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı ile hazırladığımız ve 60 milletvekili ile Türkiye Çevre Ajansının kurulmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Bu teklifte de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Projesi'ne destek olacak çerçevede ajansın oluşturulmasını istiyoruz. Türkiye'de kaynağından ayrıştırılarak her türlü plastik, cam, metal gibi mamulün yeniden dönüştürülerek çevremizi kirletmeden tekrar kullanılmasını sağlamak noktasında ajans oluşturuluyor." diye konuştu.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Alan ise Şahinbey Belediyesine çevre konusundaki duyarlılığından dolayı teşekkür etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!