Kapıkule ve Hamzabeyli'deki kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı - EDİRNE

Gümrük muhafaza ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda boş giriş yapan bir tırı, şüphe üzerine x-ray taramasına sevk etti.Kontrollerde, tırın dorsesine gizlenmiş karton kutular ve poşetler içerisinde uyuşturucu özelliği bulunan ve Türkiye'de satışı olmayan 46 bin 960 yeşil reçeteli ilaç ele geçirildi.- Uyuşturucunun alıcısını kurye kılığında yakaladılarBaşka bir operasyonda, kargo yüklü bir tır, narkotik dedektör köpekleriyle arandı. Köpeğin hediyelik eşya olarak beyan edilen bir koliye tepki vermesi üzerine açılan kolide, şekerlemeler arasına gizlenmiş 18 gram esrar ele geçirildi.Kargo kolisini kapatarak tırın yurda girişine izin veren ekipler, Antalya'daki teslimat adresine kurye kılığında giderek alıcıyı yakaladı.Kapıkule'deki diğer operasyonlarda, tırlarda 7 kilo 240 gram esrar, 50 koli içerisinde 110 bin steril olmayan plastik eldiven ile 5 milyon makaron, yabancı plakalı bir otomobilde de elektronik sigara likiti görüntüsü verilerek yurda sokulmaya çalışılan 109 mililitre likit esrar, 7 likit esrar içim makinesi ve 680 bilgisayar parçası ele geçirildi.Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki bir tırda şüphe üzerine yapılan aramada ise tırın çekici ve dorsesine gizlenmiş 6 bin 880 elektronik sigara ve aksamı bulundu.Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
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