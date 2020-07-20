Kapıkule Sınır Kapısı'nda su ve lokum ikramı

AA

TDV'den yapılan açıklamaya göre, sınır kapısı önünde stant kuran vakıf görevlileri, burada ikramda bulundu ve kurban bağışı hakkında bilgilendirme yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık, TDV'nin yurt içinde 1003 şubesi bulunduğunu, yurt dışında 149 ülkede eğitimden kültüre sosyal ve hayri hizmetlerden dini hizmetleri destekleme çalışmalarına kadar geniş bir alanda faaliyet yürüten dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından olduğunu belirtti.

Vakfın hayırseverlerin güçlü desteği ve gönül veren insanların gayretli çalışmalarıyla uluslararası bir STK haline geldiğini aktaran Açık, şunları kaydetti:

"Türkiye Diyanet Vakfı dünyanın dört bir yanında sürdürdüğü çalışmalarla din, dil, renk ve cinsiyet ayrımı yapmadan mazluma umut oluyor. Yeryüzünde iyiliğin egemen olması misyonu, ülkemizde ve yedi kıtada insanlığın hizmetinde bir vakıf olma vizyonu ile hareket ediyoruz. Bu doğrultuda gurbetçilere yönelik gerçekleştirilen çalışma takdire şayandır. Mesai arkadaşlarımız ve gönüllülerimiz büyük bir hassasiyetle gurbetçilerimizi karşılama ve vakfımızın tanıtımı yönünde büyük gayret sarf ediyor."

Edirne İl Müftü Vekili ve TDV Edirne Şube Başkan Vekili Hüseyin Okuş da araçlarıyla binlerce kilometre uzaktan gelen ve vatan topraklarına ayak basanları karşıladıklarını bildirdi.

Aileleri kurdukları stantta misafir ettiklerini, yorgunluklarını atmak için su ve lokum ikramında bulunduklarını belirten Okuş, "Vakfımızın gülen yüzünü, yurt dışında ülkemizi temsil eden kardeşlerimize yansıtmaya çalışıyoruz. Hiç beklemedikleri ve ummadıkları bir anda gelen küçük ikramlarımız gurbetçi vatandaşlarımızı hem şaşırtıyor hem de mutlu ediyor. Onların yüzlerindeki tebessüm ve mutluluğu görmek de bize güzel bir iş yaptığımızı göstermiş oluyor." ifadelerini kullandı.