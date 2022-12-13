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Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir TIR'da 39 kilo 298 gram uyuşturucu ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir TIR'da 39 kilo 298 gram skunk ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı

Giriş: 13.12.2022 - 23:28 | Güncelleme: ABONE OL
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir TIR'da 39 kilo 298 gram uyuşturucu ele geçirildi
Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu
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AA

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan P.A.P'nin kullandığı tırı durdurdu.

AA'nın haberine göre, "Kongar" isimli narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı aramada, 70 paket içerisinde 39 kilo 298 gram skunk ele geçirdi.

Tır sürücüsü P.A.P. gözaltına alındı.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zehir tacirlerine yönelik operasyonların sürdüğünü belirterek, polis ekiplerini tebrik etti.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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