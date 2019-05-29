30 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği Genel Sekreteri Umberto de Pretto ve beraberindeki uluslararası nakliyeciler Kapıkule'de incelemelerde bulundu.
Pretto, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, sınır kapısındaki sistemi ve uygulamaları yakından görme fırsatı bulduklarını belirtti.
Kapıkule gümrüğünün önemine işaret eden Pretto, buradaki iyi uygulamaların diğer ülkelerin sınır kapılarında da hayata geçirilmesini istediklerini dile getirdi. Pretto, "Kapıkule'yi örnek bir sınır kapısı olarak görüyoruz ve buradaki uygulamaları diğer sınır kapılarına da yaymak istiyoruz. Gerçekten harika bir sınır kapısı, araç geçişlerinin daha da hızlanmasıyla daha iyi olacak." dedi.
Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Fatih Şener de Kapıkule'nin sadece Türkiye için değil Asya ve Avrupa için de önemli bir sınır kapısı olduğunu ifade etti.
Kapıkule'nin bölge ekonomisi için çok önemli bir rolü bulunduğunu belirten Şener, ülke ihracatının büyük bir kısmının Kapıkule üzerinden yapıldığını anımsattı.
Genelde tır kuyruklarıyla gündeme gelen Kapıkule'de, bakanlığın çalışmaları sonrası trafiğin hızlanmasında ciddi yol alındığını anlatan Şener, "Şimdi tırcılar yollarda değil parklarda bekliyor, daha insani şartlarda ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Şimdi Ticaret Bakanlığı gümrükte yeniden yapılanma ve inşaat çalışması başlattı. İnşallah ağustos ayına kadar araç geçişleri daha da hızlanacak." dedi.
Şener, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın Kapıkule Eylem Planı dahilinde yaptığı çalışmalar ve Bulgaristan'daki üst düzey görüşmeler neticesinde geçişlerde önemli ölçüde hızlanma olduğunu vurgulayarak, "Son dönemde Sayın Bakanımızın yaptığı çalışmalar kapsamında önemli aşamalar kaydedildi. Ortalama 900 tır sınır kapısından geçerken bu rakamın bin 140'a kadar çıktığını gördük." diye konuştu.
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